Rifiuti: dirigente Regione Lazio ascoltata da gip Roma**

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Sentita questa mattina dal gip di Roma la dirigente della Regione Lazio, Flaminia Tosini, agli arresti domiciliari da martedì scorso nell'ambito dell'indagine sulla gestione del ciclo dei rifiuti in cui i pm ipotizzano tra gli altri i reati di concussione, corruzione.

"Abbiamo risposto alle contestazioni e dato le nostre spiegazioni che possono più o meno convincere gli inquirenti - ha affermato al termine dell'interrogatorio di garanzia il difensore di Tosini, Valerio Mazzatosta - Sono stati respinti gli addebiti ed è stata data una qualificazione diversa sul rapporto che sostenevano ci fosse tra la mia assistita che ha 52 anni e Valter Lozza che ne ha 75. Ci poteva essere un'amicizia, che non ha negato, e questo secondo noi non ha assolutamente non ha influenzato le scelte della Tosini. Non ci è stato chiesto se le scelte erano state concordate dai livelli politici: agli inquirenti interessava il rapporto tra Tosini e Lozza, partendo dal presupposto che lei lo ha favorito”.

Il difensore spiega che Tosini, per il momento non presenterà ricorso al Riesame. “La mia assistita è sospesa dal servizio in Regione e si è dimessa da vicesindaco di Vetralla", ha concluso.