Roma, 22 mar (Adnkronos) - "Un partito che ha l'ambizione di essere per il Paese il partito guida del futuro, che sta al centro, non può avere una piccola minoranza di giovani che lo votano. Vuol dire che non ha futuro". Lo ha detto Enrico Letta a Repubblica Tv.