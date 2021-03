Calcio: Mancini, 'Pirlo? Momento delicato ma passerà, deve pensare positivo'

22 marzo 2021 a

Firenze, 22 mar. - (Adnkronos) - "Questa è la vita dell'allenatore purtroppo, si attraversano momenti di gioia, di felicità e alle volte di frustrazione quando non si riescono a trasmettere le proprie idee ai calciatori. La frustrazione deve durare il minimo possibile, bisogna pensare positivo sapendo che nel calcio succede anche questo". Lo dice l'allenatore della Nazionale, Roberto Mancini, in merito al difficile momento del tecnico bianconero Andrea Pirlo. "Se tutte le cose fatte venissero bene sarebbe troppo facile. Non è così, ci sono momenti delicati ma possono anche passare", aggiunge Mancini in conferenza stampa dal ritiro azzurro a Coverciano.