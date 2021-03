Pd: Letta, 'su città al voto ho fermato tutto, una settimana e facciamo il punto'

22 marzo 2021 a

Roma, 22 mar (Adnkronos) - Sulle città al voto "ci lavorerò, ci sto lavorando. Sono appena arrivato, ogni giorno ce n'è una nuova". Lo ha detto Enrico Letta a Repubblica Tv.

"Bisogna fare scelte in positivo. Ho detto a tutte le città che votano, ci prendiamo una settimana e facciamo il punto della situazione -ha spiegato il segretario del Pd-. Ringrazio molto Gualtieri, un ottimo candidato, una grande opportunità per il Pd. Ma ho fermato tutto. Devo assumermi la responsabilità di aiutare i territori in una partita importante, vorrei farlo avendo tutti i dati".