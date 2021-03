Seri Plast: 'Pozzilli unico sito Sud per recupero frazione mista'

22 marzo 2021 a

Pozzilli (Is), 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Seri Plast, azienda attiva nella produzione di compound termoplastici e polimeri riciclati di altissima qualità, apporterà al progetto per la riconversione del sito Unilever di Pozzilli (Is), un know-how tecnologico - maturato in 20 anni di attività nel settore - nel recupero di materiali plastici post consumo e nel posizionamento lungo l'intera filiera produttiva. E' stato annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa on line.

Vittorio e Andrea Civitillo, rispettivamente presidente/Ceo e Ceo di Seri Plast, hanno commentato: “Lo stabilimento, una volta riconvertito, sarà l'unico nel Sud Italia in grado di recuperare la frazione mista degli imballaggi da post-consumo, che attualmente viene inviato a discarica, a impianti di termovalorizzazione e cementifici".

"L'impianto di Pozzilli sarà realizzato con l'applicazione dei migliori standard tecnologici e permetterà al sistema Paese di ridurre la produzione e l'utilizzo di plastica vergine da idrocarburi, aderendo virtuosamente agli orientamenti del Green Deal europeo. Mediante l'utilizzo di polimeri riciclati, i nuovi imballaggi prodotti saranno esentati dalla Plastic Tax e rispetteranno i target qualitativi di performance richiesti da Unilever e dal mercato”, hanno concluso Vittorio e Andrea Civitillo.