AvaTrade migliora l'offerta clienti con spread ridotti sulle criptovalute e nuovi asset, tra cui Chainlink, Uniswap e panieri di indici azionari tematici

Il premiato broker di CFD aggiunge nuove criptovalute e indici alla piattaforma, riducendo al contempo gli spread applicati alle criptovalute per un'offerta di prodotti ancora migliore

DUBLINO, 22 marzo 2021 /PRNewswire/ -- AvaTrade ha annunciato oggi una serie di miglioramenti dell'offerta di trading, che vede una riduzione degli applicati a diverse criptovalute, tra cui Ethereum, Ripple e Bitcoin Gold, oltre all'aggiunta di nuovi strumenti sulla piattaforma. Gli utenti potranno ora fare trading sulle criptovalute come Chainlink e Uniswap, oltre che su diversi nuovi panieri di indici azionari su asset di punta. Questo upgrade giunge nel contesto di continua espansione e diversificazione delle opzioni di trading offerte dal broker ai propri clienti, sempre rimanendo estremamente competitivi nell'offerta.

Chainlink e Uniswap sono due tipi di criptovalute di finanza decentralizzata (DeFI) di terza generazione e imprese autonome non controllate a livello centrale. Le cosiddette "DeFI coins", come Chainlink e Uniswap, estendono l'uso della blockchain da un semplice trasferimento di valore a un impiego finanziario più complesso, con un'infrastruttura autonoma che opera con contratti smart e una blockchain, evitando così di far affidamento su intermediari finanziari.

Dáire Ferguson, Amministratore delegato di AvaTrade, commenta così queste novità: "Siamo lieti di espandere l'offerta per i nostri clienti con l'aggiunta di nuovi prodotti importanti. La finanza decentralizzata sta iniziando a farsi largo nel mondo delle criptovalute e siamo lieti di offrire ai nostri clienti l'opportunità di fare trading su questi nuovi strumenti. Inoltre, la riduzione degli spread applicati alle criptovalute rende l'offerta di AvaTrade una delle più competitive sul mercato e offre ai nostri clienti un maggior rapporto qualità/prezzo nel trading."

Inoltre, i panieri di indici azionari aggiunti sulla piattaforma di AvaTrade offrono agli utenti diverse nuove opzioni interessanti per fare trading su asset di tendenza e vanno a minimizzare al contempo l'esposizione ai rischi associati agli investimenti in una singola azione. Gli indici offrono accesso a panieri specifici di azioni e replicano l'andamento di settori specifici come aerolinee e colossi aeroportuali, colossi del vaccino contro la COVID-19 e colossi dell'energia sostenibile (cfr. elenco completo sotto riportato) e permettono agli utenti di fare trading sulla base di trend settoriali più ampi senza dover effettuare le ricerche e assumersi i rischi legati alla selezione di singole imprese.

Inoltre, Ferguson ha aggiunto: "Come sempre, noi di AvaTrade miriamo a fornire ai nostri clienti un'ampia gamma di strumenti per soddisfare ogni esigenza di trading".

Di seguito è riportato l'elenco completo dei nuovi indici azionari disponibili sulla piattaforma di AvaTrade:

Informazioni su AvaTradeAvaTrade è uno dei broker CFD più grandi e più regolamentati al mondo. Regolamentata in sette giurisdizioni e con un supporto clienti h24 e servizi in oltre 20 lingue, l'azienda pluripremiata si vanta del proprio impegno volto ad aiutare gli utenti a fare trading in sicurezza, a prescindere dal livello di esperienza o dal background. AvaTrade offre accesso a spread ultra bassi su oltre 1250 strumenti finanziari, in aggiunta ad AvaOptions, MetaTrader 4/5 e al nuovo strumento di gestione del rischio AvaProtectTM - disponibile da mobile app e dal WebTrader all'avanguardia, oltre ad AvaTradeGO, che permette ad oltre 300.000 clienti in 150 paesi di sfruttare un'ampia gamma di opzioni di trading in base alle preferenze ed esigenze di trading di ognuno. AvaTrade è un pioniere del settore che ha ottenuto di recente riconoscimenti come Broker n. 1 da The European e per il Miglior programma di affiliazione da International Investor e per la Migliore app e piattaforma di trading forex da mobile da Global Forex Awards. AvaTrade mira a creare un'esperienza d'uso equa e migliore per i clienti al dettaglio.

