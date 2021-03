Calcio: Ibrahimovic, 'mi piace progetto Milan, non è ancora il momento di ritirarmi'

22 marzo 2021 a

Stoccolma, 22 mar. -(Adnkronos) - "Una giornata senza i giocatori del Milan è come una giornata senza i miei figli. Questa è la relazione che abbiamo creato. Mi piace il progetto che sta facendo il Milan in questo momento anche se non è la stessa squadra di dieci anni fa, quando compravano giocatori mondiali". Lo dice Zlatan Ibrahimovic in merito al suo futuro. "Non è ancora il momento di ritirarmi, gioco finché posso -aggiunge il 39enne svedese dal ritiro delle sua Nazionale-. Voglio continuare a fare ciò che amo, il calcio è la mia passione".