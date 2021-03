Stampa brochure: i servizi di Sprint24 per le aziende

22 marzo 2021 a

Le brochure sono strumenti indispensabili per il marketing aziendale, per presentare in modo ottimale la propria impresa e mostrare ai clienti prodotti e servizi in maniera professionale. Questi supporti devono essere curati in ogni dettaglio, affinché possano garantire un effetto adeguato alle proprie esigenze aziendali.

Sprint24 mette a disposizione delle aziende un servizio dedicato di stampa di brochure e riviste, con rilegatura a punto metallico per assicurare un risultato di altissima qualità adatto al contesto professionale.

In questo modo si possono creare brochure personalizzate fino a 64 pagine, aggiungendo anche dettagli lucidi o la plastificazione.

Come funziona il servizio di stampa brochure di Sprint 24

Per ordinare le brochure personalizzate basta utilizzare il servizio di stampa semplice della piattaforma online, configurando tutti gli aspetti del prodotto per determinare ogni caratteristica e avere il massimo controllo sul risultato finale. In particolare, è possibile scegliere la quantità, il formato, con opzioni standard e su misura, il tipo di copertina, semplice, con una o due bandelle, e apertura laterale orizzontale o verticale.

Dopodiché, basta indicare il numero di pagine, il materiale, con la possibilità di scegliere tra tantissime opzioni come carte pregiate lisce, naturali o goffrate, selezionare la grammatura, i colori di stampa, l'eventuale plastificazione e decidere tra la rilegatura a punto omega o metallico.

Infine, con il servizio di prestampa è possibile controllare la grafica prima di mandare in lavorazione il prodotto.

Perché rivolgersi a Sprint24 per la stampa delle brochure

Su Sprint24.com è possibile trovare un servizio professionale di stampa di brochure, grazie all'esperienza di oltre 15 anni nel settore della tipografia.

I professionisti dell'azienda sono in grado di realizzare qualsiasi tipo di stampa, assicurando standard qualitativi elevati per creare brochure ad alto impatto visivo, perfettamente allineate con le esigenze del proprio business.

La gestione online veloce e semplice consente di effettuare l'ordine in pochi istanti, per risparmiare tempo da reinvestire in attività importanti per la crescita del business.

Con la consegna in 24 ore è possibile ricevere subito il prodotto stampato, una soluzione ottimale per aziende e professionisti che lavorano spesso in urgenza, con esigenze particolari che possono essere soddisfatte in modo impeccabile.

Un aspetto da non sottovalutare è l'aggiornamento costante di ogni fase del processo di stampa, per sapere in qualsiasi momento a che punto è il lavoro, con notifiche SMS ed email per tracciare l'ordine in tempo reale. Inoltre, il team grafico di Sprint24 garantisce anche un'assistenza tecnica di alto livello, affinché brochure e riviste possano fornire un reale valore aggiunto per la promozione del brand e dei prodotti aziendali.

Rilegatura a punto metallico: quali sono i vantaggi di questa tecnica

La rilegatura a punto metallico di brochure, riviste, libretti e opuscoli garantisce un'elevata qualità, grazie all'applicazione di due graffe metalliche per abbinare insieme le pagine con stampa fronte e retro. Questa tecnica permette di realizzare anche prodotti con poche pagine, assicurando comunque un'adeguata resistenza strutturale.

Le brochure con rilegatura a punto metallico offrono una presentazione professionale, una caratteristica essenziale soprattutto in alcuni ambiti aziendali, per evitare danni d'immagine alla reputazione della propria impresa. Il prodotto risulta anche leggero e comodo da sfogliare, incentivando le persone alla lettura della brochure, con un effetto estetico accattivante, che consente di ottimizzarne il coinvolgimento.

Altri vantaggi di questo metodo di rilegatura sono la possibilità di accelerare il processo di stampa, per ridurre le tempistiche di attesa e ottenere un prodotto pronto in pochissimo tempo, oltre al contenimento dei costi per fornire una soluzione economicamente accessibile a tutte le aziende e i professionisti.

Con Sprint24 è possibile realizzare brochure personalizzate di qualità in modo semplice e rapido, per abbinare la convenienza della stampa online con l'efficienza di un servizio di tipografia tradizionale.

