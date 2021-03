Scuola: Biffoni al governo, 'Permettete le lezioni in presenza al più presto' (2)

22 marzo 2021 a

(Adnkronos) - La sospensione delle lezioni in presenza, inoltre, aumenta sempre di più il divario sociale, sottolinea Biffoni: i genitori, in particolare le donne, inutile negarlo, stanno affrontando ogni giorno difficoltà organizzative e di conciliazione casa lavoro. Spesso sono i nonni, categoria più fragile, a occuparsi dei nipoti in dad per permettere ai genitori di continuare a lavorare o si deve ricorrere a baby sitter aumentando quindi il numero dei contatti.

"E questo per le famiglie più fortunate, in tante situazioni ci sono difficoltà oggettive per le famiglie per far seguire la didattica a distanza, difficoltà che non si superano solo fornendo strumenti e connessioni, cosa che le scuole già fanno - ribadisce Biffoni -. Questo non significa considerare la scuola un parcheggio, significa ricordare come i bambini a scuola hanno pari opportunità, accesso a strumenti che permettono loro di crescere e formarsi come cittadini indipendentemente dalla propria situazione familiare. Se perdiamo la scuola come collettore e rete sociale perdiamo un'intera generazione".

A lanciare un grido d'allarme sono i genitori stessi: "In questi giorni più che nel primo lockdown ricevo mail o messaggi di genitori preoccupati per i propri figli, soprattutto adolescenti o giovanissimi che stanno perdendo interesse per tutto. La mancanza della scuola, degli amici, dello sport sono sempre più evidenti e anche i dati della neuropsichiatria infantile confermano un aumento vertiginoso degli accessi - spiega il sindaco Biffoni -. Non sono uno scienziato né un sociologo, mi limito a incrociare le informazioni che riceviamo dalle scuole, dalle famiglie e anche dalla asl: è urgente far tornare i nostri bambini e ragazzi sui banchi, anche in zona rossa".