Sport: Spadafora a Vezzali, 'risolvere problema Sport e Salute'

22 marzo 2021 a

a

a

Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - "Con il decreto sull'autonomia abbiamo risolto il problema del Coni ma non abbiamo ancora superato il problema di Sport e Salute. Abbiamo di fatto solo cambiato nome a una società, come se prima producesse macchine e ora uova di pasqua. Mi auguro che quando tornerà in aula lei potrà parlarci anche dell'evoluzione di Sport e Salute". Così l'ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, si rivolge alla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali in occasione dell'audizione presso le commissioni riunite di Camera e Senato, sui contenuti della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza.