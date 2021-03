Sud: Draghi, 'fermare divario, recuperare fiducia legalità e istituzioni'

23 marzo 2021 a

a

a

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Vogliamo fermare l'allargamento del divario" con il Nord del Paese, puntando soprattutto alle "donne e i giovani" e investendo al meglio le risorse che arriveranno dall'Europa. "Il nostro, il vostro successo in questo compito può essere anche un passo verso il recupero della fiducia nella legalità e nelle istituzioni, siano esse la scuola, la sanità o la giustizia. In questa sfida un ruolo cruciale è anche vostro, classi dirigenti. Ma un vero rilancio richiede la partecipazione attiva di tutti i cittadini". Così il premier Mario Draghi, intervenendo in videoconferenza all'evento 'Sud - Progetti per ripartire' organizzato dalla ministra per il Sud, Mara Carfagna