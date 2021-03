Bitcoin - ne parliamo con Mirko Castignani

23 marzo 2021 a

(Milano, 23 marzo 2021) - Nei prossimi anni le professioni connesse alla Blockchain saranno ricercatissime; ci sono altissime probabili-tà che il Bitcoin diventi la moneta del futuro.

Da una recente statistica, oltre il 70% degli investitori non ha in portafoglio monete digitali, nonostante siano salite di oltre il 200% in poco tempo.

Le maggiori banche d'affari hanno da poco permesso ai loro trader di comprare e vendere Bitcoin e Ethereum.

Ma quindi solo comprando Bitcoin si diventa ricchi???

Tutte affermazioni che sentiamo in giro, ma di cosa stiamo parlan-do veramente?

Facciamo chiarezza.

La Blockchain (letteralmente "catena di blocchi") è una tecnologia informatica che permette di immagazzinare le informazioni NON in un unico database, ma in un database "distribuito" in tanti nodi: ogni transazione è tracciabile, non servono intermediari.

Trasparenza e sicurezza sono quindi le caratteristiche principali.

Il Bitcoin non è altro che una moneta digitale (non stampabile) che utilizza il sistema della Blockchain; è quindi un sistema di paga-mento interamente digitale, protetto da sistema crittografico, che permette transazioni di denaro tra pari, senza bisogno di interme-diari

La nota dolente è che si creda che basti comprare il Bitcoin per di-ventare ricchi. Ovviamente non è così.

Ecco quindi 10 cose che devi sapere sul Bitcoin prima di decidere se investire o meno:

1 - Nuova Asset Class: Banche e fondi hanno iniziato a interes-sarsi facendo stime e previsioni; addirittura Bitcoin 150.000 entro il 2021.

2 - Oro digitale: Iniziano ad esserci aziende come Tesla che utiliz-zano il Bitcoin per investire e gestire la liquidità.

3 - Cos'è il Bitcoin: Mezzo di pagamento digitale, protetto da si-stema crittografico, che permette transazioni tra pari senza biso-gno di intermediari.

4 - Altre Crypto: Ci sono quasi 8500 diverse monete digitali per un totale di 1.300 miliardi di dollari. Oltre 2.000 quelle nate e sparite.

5 - Come funziona: Per comprare e vendere serve un wallet (por-tafoglio) digitale con un complesso sistema di pass e rischi corre-lati. Nessun Bitcoin è stato mai hackerato, ma molti furti sono av-venuti.

6 - Acquisto e vendita: Ci sono vari wallet ed exchange che per-mettono in pochi secondi di trasformare Bitcoin in euro e vicever-sa.

7 - Fluttuazioni molto volatili: Da quando Paypal ha dichiarato di accettare transazioni in Bitcoin, il suo prezzo è schizzato. Quello che compri sono dei token, delle unità di misura digitali.

8 - Cosa ne pensano le Autority: In maniera abbastanza goffa i governi e le banche centrali stanno decidendo come regolamenta-re questo mondo; nell'ultimo periodo la BCE ha sollecitato una re-golamentazione.

9 - Quanto vale? Oggi un Bitcoin vale circa 55.000$, ma il prezzo fluttua molto di minuto in minuto. Ti basti pensare che pochi mesi fa era a 5.000$.

10 - Investimenti: Si può investire sul Bitcoin e le altre criptovalu-te sfruttando rialzi, ribassi e conti deposito che pagano oltre il 4% annuo di interesse attivo.

Personalmente tengo corsi per spiegare come trarre vantaggio e investire con il Bitcoin dal 2015, ho scritto il primo libro in italia su come investire con le criptovalute, dal titolo CriptoTrading, edito da Trading Library e dal 2017 esiste un seminario di formazione che abbiamo chiamato krYptonYte, sul sito

Assieme a Marco Crotta, Alessandro Cicalese e Andrea Vaturi or-ganizziamo il miglior corso che ti permette di comprendere real-mente le criptovalute ed avere le basi per investire con Bitcoin ed Ethereum.

Abbiamo creato una scuola di formazione,

Investire nel futuro vuol dire investire da persone IN, ovvero da In-vestitori Informati Indipendenti.

