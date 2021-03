Imprese: M&C Saatchi lancia Make Change, digital magazine su cambiamenti società

23 marzo 2021 a

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - M&C Saatchi lancia Make Change, il primo digital magazine edito dall'agenzia milanese che ha l'obiettivo di approfondire periodicamente i temi del cambiamento che stanno interessando la contemporaneità. M&C Saatchi, si spiega dalla società, "mette a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze e riflessioni, acquisito nella sua posizione di privilegiata osservatrice della società e della comunicazione aziendale, per porsi come punto di riferimento del dibattito sull'attualità". 'Il cambiamento parte da dentro' è il topic della prima edizione di Make Change, con cui il magazine indaga "il valore strategico dell'identità aziendale, espressa attraverso un purpose, definendola come nuova priorità e driver per la crescita delle imprese in una società che si evolve sempre più velocemente".

Il magazine guarda a come è cambiato il nostro modo di lavorare sottolineando quanto lo smart working stia favorendo anche un distaccamento dall'identità aziendale. "Da questa osservazione nasce lo spunto per una riflessione più ampia su quella che sempre deve diventare un'urgenza per le aziende: ripensare il valore strategico del proprio perché. Ripensare al valore strategico di un purpose, in altre parole: una sintesi memorabile che esprima lo spirito e l'obiettivo comune e che rimanga fonte di chiarezza e ispirazione per tutti gli interlocutori interni ed esterni all'organizzazione, guidando ogni singola azione quotidiana", si sottolinea dalla società.

“L'ultimo anno ci ha dimostrato che il mondo può cambiare più velocemente di quanto avremmo potuto mai immaginare”, sottolinea Carlo Noseda, ceo di M&C Saatchi. “Con il nostro team strategico abbiamo voluto andare a fondo di questo cambiamento per capire quali fossero le riposte che le aziende possono offrire. In un momento di così forte incertezza, le organizzazioni devono trovare ciò che le definisce, sia da un punto di vista di business, sia come sistema di persone che condividono gli stessi valori. E questo vale per chi ci lavora, ma anche per chi le sceglie come cliente. Si tratta di aiutare le persone a sentirsi parte di qualcosa di più grande, di un purpose collettivo che nasce dalle azioni e dai valori di ognuno di noi. Perché, è vero, il cambiamento parte sempre da dentro di noi".