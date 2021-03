Giustizia Mattarella, 'necessari importanti interventi riformatori'

23 marzo 2021 a

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Auguri più intensi per il suo incarico" alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia. Li ha espressi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Plenum del Csm, chiamato ad esprimere il parere richiesto dal Guardasigilli sulla proposta di accordo con il Procuratore capo europeo per la determinazione del numero e della distribuzione funzionale e territoriale dei procuratori europei delegati.

"La guida del ministero della Giustizia -ha aggiunto il Capo dello Stato- è sempre di importanza primaria nella vita delle istituzioni del nostro Paese. Lo è particolarmente in questo periodo, sia per gli adempimenti che nell'ambito del Recovery plan riguardano il settore della giustizia, sia per le attese di necessari e importanti interventi riformatori oggetto di confronto in Parlamento".