23 marzo 2021 a

a

a

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Fino al 31 marzo si svolgerà una consultazione pubblica sul sito del Ministro per il Sud. Sono già arrivate 300 proposte. Terrò conto di ogni vostra segnalazione. Siete tutte e tutti invitati a prendere parte a questo percorso". Così in un tweet il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna in merito all'iniziativa lanciata dal ministero.