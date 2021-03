Milano: al via lavori per riqualificazione Lorenteggio

23 marzo 2021 a

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Al via i lavori per la rigenerazione urbana e sociale del quartiere Lorenteggio a Milano, con l'affidamento dei primi lavori. La decisione è frutto dell'accordo di Programma fra Regione Lombardia (assessorato alla Casa e Housing sociale), Comune di Milano e Aler Milano. Si parte dalle aree di via Manzano 4, con la demolizione di quattro edifici esistenti e la ricostruzione di due nuovi.

"L'avvio dei lavori - ha dichiarato Alessandro Mattinzoli, assessore lombardo alla Casa e Housing sociale - non può che essere motivo di soddisfazione. Nonostante gli oggettivi ritardi, alcuni dei quali dovuti anche all'emergenza sanitaria da Covid, non si può che essere contenti".I nuovi edifici sono stati progettati nel rispetto delle caratteristiche volumetriche degli edifici esistenti. Hanno una altezza fuori terra di 4 piani e potranno ospitare in totale 50 famiglie, giovani coppie o famiglie più numerose, in quanto gli alloggi previsti sono bilocali e trilocali.

Successivamente saranno realizzati anche gli altri due edifici con le medesime caratteristiche costruttive. La conclusione dei lavori è programmata per la fine del 2022. Una modalità che Regione Lombardia auspica di replicare anche per tutti gli altri ambiti di intervento del quartiere. Entro l'anno, saranno avviati i cantieri di ricostruzione degli edifici di via Lorenteggio 181 e di via Segneri 3.