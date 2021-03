Pd: Letta, 'chiedo a Marcucci generosità'

23 marzo 2021 a

Roma 23 mar. (Adnkronos) - "Vi chiedo di aiutarmi. So che chiedo un sacrificio gravoso a Marcucci e Delrio. Chiedo ad Andrea generosità, anche nel gestire con voi questo passaggio". Lo ha detto Enrico Letta nel corso dell'assemblea con i senatori del Pd.

"Evitiamo di stare settimane sui giornali su questi temi interni. Io guardo solo alla mia coscienza e responsabilita. Sento un dovere storico. Non è immaginabile -ha sottolineato il segretario del Pd- che dopo la pandemia, che ha portato in primo piano i valori di fraternità e lotta alle disuguaglianze, il paese ne esca a destra, per nostre mancanze".