Pd: Marcucci, 'assemblea giovedì su capogruppo, io rifletterò su che fare'

23 marzo 2021 a

a

a

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Convoco assemblea giovedì mattina alle ore 9 per eleggere il nuovo capogruppo. Io rifletterò in queste ore su cosa dovrò fare". Così Andrea Marcucci all'assemblea dei senatori Pd con Enrico Letta.

"Sono felice che tema parità di genere sia emerso ma si sono fatti diversi errori. Io sono orgoglioso che la nostra proposta contro il femminicidio sia stata accolta, ed oggi la presidente della commissione di Valeria Valente. Sulla tua proposta di cambiare capigruppo -dice Marcucci rivolto a Letta-, temo che purtroppo sia troppo generica. Io voglio coerenza, bisogna interrompere la tradizione di avere segretari sempre uomini".

"Mentre abbiamo la pandemia, i vaccini che non partono come dovrebbero, il paese in affanno, non voglio che il Pd non si limiti a parlare di parità di genere al proprio interno. Sappi che noi non siamo incoscienti, ma pretendiamo coerenza, il passaggio sulla delegazione europea ad esempio a me non è piaciuta".