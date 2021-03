Calcio: Tfn, 3 punti di penalizzazione al Livorno per irregolarità pagamento stipendi

23 marzo 2021 a

a

a

Roma, 23 mar. - (Adnkronos) - Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Nicola Durante ha accolto i deferimenti del Procuratore Federale, sanzionando con 3 punti di penalizzazione il Livorno Calcio (Girone A di Serie C) per una serie di irregolarità in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di giugno, luglio e agosto 2020 dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Il Tribunale ha sanzionato con 5 mesi di inibizione Giorgio Heller e con un mese di inibizione Antonio Mastrangelo, all'epoca dei fatti rispettivamente presidente del Consiglio di Amministrazione e sindaco unico del club.