Covid: presto cabina di regia con Draghi per decidere misure**

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Si terrà a stretto giro una cabina di regia con il premier Mario Draghi per decidere le prossime misure anti-Covid da assumere dopo il 6 aprile. "Al momento siamo in una fase interlocutoria, nulla è ancora deciso...", spiega una fonte di governo all'Adnkronos. Precisando che, anche sulla riapertura di scuole d'infanzia e primaria in zona rossa, nulla è ancora stabilito. Una delle ipotesi sul tavolo, spiega un'altra fonte di governo all'Adnkronos, è una mini-proroga di 7-10 giorni, allargando tuttavia le maglie della stretta sulle scuole, per consentire ai più piccoli di tornare in aula anche nelle zone rosse. Su questo ci sarebbe un ampio fronte in maggioranza, con qualche distinguo di 'peso'.

Oggi intanto, alla riunione con i vertici del Cts e il ministro della Salute Roberto Speranza, sono stati esaminati i dati epidemiologici e la curva dei contagi. Presto la cabina di regia per avviare il confronto -non è stata ancora convocata ma lo sarà a stretto giro- visto che le misure vanno comunicate in anticipo per dare ai cittadini la possibilità di organizzarsi, come invocato dal premier Mario Draghi già nel suo discorso di insediamento alle Camere.