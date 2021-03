Covid: a Cittiglio in 19 per 120 slot vaccini, 'ma nessuna dose sprecata'

23 marzo 2021 a

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Nell'hub vaccinale di Cittiglio, in provincia di Varese, si sono presentati in 19 sui 120 slot riservati al personale scolastico per la somministrazione del vaccino Astrazeneca. "A seguito delle convocazioni regolarmente diramate via sms in base al domicilio o residenza dell'utente interessato, si è presentato un numero esiguo di persone", spiega l'Asst Settelaghi, a proposito di quanto denunciato dal consigliere regionale Samuele Astuti. Tuttavia, sottolinea, "nessuna dose di vaccino è andata sprecata". Gli insegnanti che non si sono presentati saranno rimpiazzati domani: "L'Asst Sette Laghi si è prontamente attivata e tramite il contact center interno ha provveduto a convocare gli operatori della protezione civile dei comuni circonvicini che verranno vaccinati domani".

L'Asst "sta lavorando alacremente in collaborazione con il Comune di Rancio Valcuvia, la Comunità Montana Valli del Verbano e le Forze Armate per allestire in pochi giorni il centro vaccinale di Rancio dove confluiranno fra l'altro gli over 80. Le operazioni di immunizzazione di questo segmento di utenti si concluderanno entro la metà di aprile".