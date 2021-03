23 marzo 2021 a

a

a

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - "Se arriveranno i vaccini previsti e ci sarà il personale, come abbiamo detto, il nostro obiettivo per vaccinare tutti i lombardi è fine giugno, compatibilmente con queste variabili". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, ospite di Porta a Porta, in onda stasera.