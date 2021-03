Mindray lancia una nuova unità di alimentazione a soffitto per un ambiente ottimizzato di terapia intensiva

24 marzo 2021 a

SHENZHEN, Cina, 24 marzo 2021 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), leader globale nello sviluppo e nella fornitura di dispositivi medicali, ha lanciato una nuova serie di unità di alimentazione a soffitto che supera gli standard ISO 11197-2019. HyPort R80 è la nuova generazione di sistemi travi testaletto ubicati attorno al letto del paziente, dotati di design innovativi come il sistema di illuminazione, la gestione del flusso di lavoro e il controllo delle infezioni. Questi sistemi permettono al personale sanitario di offrire cure mediche in condizioni di maggiore sicurezza, creando un ambiente di terapia intensiva efficiente, ottimizzato e confortevole. Personalizzabile in tutti i suoi aspetti, HyPort R80 può essere ora acquistato in vari Paesi europei.

Progettato pensando agli operatori sanitari e ai loro pazienti, HyPort R80 crea un ambiente di terapia intensiva più efficiente, aumentando quindi il livello delle cure mediche. Le prese gas ed elettriche sono ubicate a una distanza di sicurezza di 200 mm. Una colonna esaedrica con design privo di viti garantisce una maggiore sicurezza, mentre il rivestimento antibatterico riduce il rischio di infezioni. Il monitoraggio continuo, 24 ore su 24, e in tempo reale della concentrazione di ossigeno con sistema di allarme mantiene il personale costantemente informato sulle condizioni del posto letto.

HyPort R80 è dotato di soluzioni di illuminazione integrate per fornire una luce focalizzata a elevato illuminamento, a basso abbagliamento e priva di ombre, oltre a una luce circadiana di 24 ore che simula lo spettro solare per garantire un'illuminazione naturale negli spazi chiusi della terapia intensiva, riducendo così il rischio di depressione del paziente e contribuendo al suo recupero. La lampada per osservazione fornisce un elevato illuminamento regolabile su 5 livelli, riducendo nel contempo riflessi e ombre per aiutare il personale medico ad assistere meglio i pazienti anche nelle ore notturne.

Data la complessità delle moderne infrastrutture mediche, organizzare i vari componenti in modo sicuro - sia per il paziente che per gli operatori sanitari - rappresenta una sfida tecnica. HyPort R80 è dotato di un ripiano a scomparsa che può ospitare sia ventilatori portatili che fissi, un facile accesso a pallone per la ventilazione manuale che permette interventi rapidi in caso di necessità, oltre a un layout semplificato di separazione delle pompe che consente di distinguere facilmente tra pompe di alimentazione e pompe di infusione. Fissaggi aggiuntivi, con vari bracci allungabili, supportano molteplici necessità di trasfusione. Inoltre, cavi e fili possono essere meglio organizzati con il sistema di gestione multifunzione grazie a una serie di ganci e clip ubicati in modo intelligente.

HyPort R80 è specificamente progettato per l'uso in terapia intensiva, standard e specialistica, in camere singole, doppie o multiple, HyPort R80 è adattabile e personalizzabile in base al locale medico in cui viene installato e può essere utilizzato per assistere nel trattamento di varie patologie.

Riguardo alla disponibilità di HyPort R80, Eric Cheng, Responsabile marketing e vendite di Mindray per le attrezzature chirurgiche, ha dichiarato: "Le unità di alimentazione in terapia intensiva svolgono un ruolo essenziale nel trattamento delle malattie e nel recupero dei pazienti. Per migliorare l'esperienza del personale di terapia intensiva e aiutarlo a offrire cure migliori ai pazienti, abbiamo sviluppato la nostra nuova unità medica HyPort R80 che contribuirà a creare un ambiente più sicuro, sano ed efficiente in terapia intensiva".

Per maggiori informazioni visitare: https://www.mindray.com/en/product/HyPort_R80.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1445401/Mindray_Releases_New_Ceiling_Supply_Unit_Creating_a_More_Optimized.jpg