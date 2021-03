Camera: Question time con Cartabia, Cingolani, Bianchi e Speranza

24 marzo 2021 a

a

a

Roma, 24 mat (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 24 marzo alle 14.30, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera.

La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, risponde a una interrogazione sulle iniziative di carattere normativo volte a sospendere l'esecuzione delle demolizioni di immobili abusivi per il periodo dell'emergenza connessa alla pandemia, nonché a favore dei soggetti in difficoltà economica che abbiano subito durante l'emergenza sanitaria la demolizione dell'abitazione (Spena – FI).

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, risponde a una interrogazione sulle iniziative per la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali del Parco del Beigua nella regione Liguria, in relazione ad un permesso di ricerca per attività mineraria (Pastorino – LeU).