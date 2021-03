Roma: Raggi, 'fino a giugno tavolini all'aperto gratuiti per ristoranti e locali'

24 marzo 2021 a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Il nostro appello per aiutare concretamente ristoranti e locali è stato ascoltato. Si potranno mettere i tavolini all'aperto e resteranno gratuiti fino a giugno. Tutto questo grazie alle ulteriori risorse messe in campo dal Governo. Non solo: sono stati prorogati a dicembre sia i termini di presentazione delle domande per l'occupazione di suolo pubblico, sia le deroghe ai vincoli di Soprintendenza e Sovrintendenza. Davvero una bella notizia". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi ed aggiunge: "chiediamo l'esenzione dal pagamento del canone per tutto il 2021: il 'modello-Roma' che abbiamo lanciato durante il lockdown deve poter proseguire nei mesi a venire, per dare una boccata d'ossigeno a tutta la filiera della ristorazione. Chi finora ha subito gravi perdite, adesso deve poter guadagnare per pagare stipendi e fornitori, per non essere costretto a lasciare a casa i dipendenti, o peggio ad abbassare le saracinesche".

"Si tratta di una misura necessaria, ad esempio, per i locali del Centro Storico, che altrimenti da aprile avrebbero dovuto rinunciare ai tavoli all'esterno. In questo modo - spiega - potranno accogliere più clienti nel rispetto delle norme anti-contagio, soprattutto in vista della primavera. È un segnale positivo e importantissimo: dobbiamo consentire alle nostre piccole e medie imprese di continuare a lavorare". "Vedere clienti seduti ai tavoli di bar, pizzerie, gelaterie e ristoranti - conclude la sindaca - dà speranza a tutti: a chi torna a lavorare, alle famiglie che vivono di queste attività, all'intera città che vuole ripartire".