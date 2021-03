Covid: Draghi, 4 vaccini sicuri ed efficaci, chiave per superare crisi

24 marzo 2021 a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Il 26 marzo 2020, il Consiglio Europeo riconosceva la pandemia di Covid-19 come una sfida senza precedenti per l'Europa. A un anno di distanza, dobbiamo fare tutto il possibile per una piena e rapida soluzione della crisi sanitaria. Sappiamo come farlo: abbiamo quattro vaccini sicuri ed efficaci. Tre sono già in via di somministrazione, mentre un quarto, quello di Johnson & Johnson, sarà disponibile da aprile. Ora il nostro obiettivo comune deve essere ora quello di vaccinare più persone possibile, nel più breve tempo possibile". Così il premier Mario Draghi, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo al via da domani.