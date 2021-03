Ue: da scuola a obiettivo mezzo mln vaccinati al giorno, ecco l'intervento di Draghi in Aula** (9)

24 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Occorre che l'Unione Europea lavori a proposte concrete per una “agenda positiva” che favorisca una dinamica costruttiva, anche in chiave di stabilità regionale. In altre parole è facile coltivare le contrapposizioni in questi campi, è molto meglio cercare di costruire i rapporti futuri. Ci sono molti i temi su cui questo atteggiamento positivo è importante. Il primo è lo spazio di collaborazione sulle migrazioni, sulla lotta al terrorismo, sull'unione doganale".

"A questo proposito, ho esaminato ieri con il Presidente Erdogan l'importanza di evitare iniziative divisive e l'esigenza di rispettare i diritti umani - dice Draghi, dopo la telefonata di ieri in cui non ha mancato di esprimere la preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Turchia -. L'abbandono turco della Convenzione di Istanbul rappresenta un grave passo indietro. La protezione delle donne dalla violenza, ma in generale la difesa dei diritti umani in tutti i Paesi, sono un valore europeo fondamentale. Direi anche di più, sono un valore identitario per l'Unione europea".

"Dobbiamo ribadire l'impegno, come governi e parlamenti nazionali, a costruire un'Europa che accolga i giovani e li formi come figli, non come riserva di lavoro spesso sottopagata. Un futuro migliore per l'Europa unita passa attraverso un'azione concreta sull'occupazione, soprattutto giovanile, sulle pari opportunità, sui diritti sociali".