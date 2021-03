Covid Italia oggi, contagi regioni: dati, tabella e bollettino 23 marzo

24 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - I contagi in Italia, i dati regione per regione e le news covid di oggi, 24 marzo, secondo il bollettino. La tabella delle regioni con le ultime notizie e i numeri sul coronavirus:ricoveri e morti da Lombardia a Sicilia, da Piemonte a Toscana, da Lazio a Veneto, da Puglia a Campania. I numeri regione per regione:

Sono 1.197 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 24 marzo, secondo i dati del bollettino anticipato dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.197 su 26.059 test di cui 16.369 tamponi molecolari e 9.690 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,59% (11,5% sulle prime diagnosi)", scrive il presidente della regione su Facebook.

Sono 632 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 24 marzo. Il Servizio Sanità della Regione ha inoltre comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6402 tamponi: 3250 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1032 nello screening con percorso Antigenico) e 3152 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,4%).