Pace e World Food Programme: un Nobel coraggioso. Guarda la diretta alle ore 18.00

24 marzo 2021

(Adnkronos) - Oggi alle 18:00 su Zoom si terrà l'evento “Pace e World Food Programme: un Nobel coraggioso”, organizzato dal Centro Studi Americani, per raccontare e commentare l'assegnazione del premio Nobel per la pace al WFP.

L'evento sarà trasmesso in diretta sul sito Adnkronos

Il programma mondiale per l'alimentazione persegue alcuni degli obiettivi dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile e ha celebrato l'assegnazione del premio come una grande e importante novità. Prima del 2020, il prestigioso riconoscimento non aveva mai associato il tema dei conflitti alle carestie e alla malnutrizione che affliggono le popolazioni dei paesi poveri. Se da una parte le guerre distruggono mercati e mezzi di sostentamento e producono movimenti migratori massicci che innescano un elevato rischio di insicurezza alimentare dall'altra, l'insicurezza alimentare e la competizione per le risorse naturali o il cibo sono all'origine di gran parte dei conflitti attivi oggi nel mondo. Dopo i saluti iniziali del direttore del Centro Studi Americani Roberto Sgalla e l'introduzione di Vincenzo Manfredi, consigliere nazionale FERPI, interverranno al dibattito l'onorevole Emanuela Del Re, già Vice Ministra agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, il Presidente della Comunità di Sant'Egidio Marco Impagliazzo, il CFO e Vice Direttore esecutivo del WFP Manoj Juneja e il Direttore de La Repubblica Maurizio Molinari. La discussione verrà moderata dalla giornalista Alessia Ardesi.