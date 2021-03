Calcio: Nedved, 'Ronaldo non si tocca, ha un contratto fino al 30 giugno 2022 e rimarrà'**

24 marzo 2021 a

a

a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - “Ronaldo per me non si tocca, ha un contratto fino al 30 giugno 2022 e rimarrà. Quello che succederà dopo si vedrà”. Lo ha detto Pavel Nedvěd, vicepresidente della Juventus, che racconta il momento della Juventus e dei suoi protagonisti. Le parole del vicepresidente bianconero su Ronaldo sono estratti dall'intervista esclusiva disponibile su Dazn dal 24 marzo. “Cristiano Ronaldo, sia a livello tecnico che di immagine, ci ha dato uno slancio verso l'olimpo del calcio. Sul suo livello tecnico, non si può dire nulla: ha segnato più di 100 gol in 120 partite e, inoltre, ci ha trascinato in Champions. È un ragazzo molto semplice, anche se dall'esterno potrebbe non apparire così. E' il prototipo di un giocatore moderno che con un talento immenso e con tantissimo lavoro ha raggiunto degli obiettivi incredibili”.

Nedved ha poi parlato anche di Paulo Dybala. "Ci è mancato. Credo che quest'anno non abbia disputato più di 800 minuti con noi: sono pochissimi. La sua presenza ci garantirebbe varianti offensive e gol che ovviamente ci sono mancati fin qui. Ha un contratto di un altro anno e non ho altro da aggiungere a quello che hanno già detto il direttore Paratici e il presidente Agnelli. Ma è chiaro che alla Juventus valutiamo ogni opportunità di mercato”.