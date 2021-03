Rider: firmato protocollo sindacati-AssoDelivery, Orlando 'punto riferimento importante'**

24 marzo 2021 a





Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Questa mattina il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha presenziato alla firma del Protocollo sperimentale tra Cgil, Cisl e Uil con AssoDelivery, per la legalità contro il caporalato, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del food delivery. Lo stesso Protocollo, si legge in una nota, è stato firmato, successivamente, tra Ugl e AssoDelivery. Alle firme del Protocollo hanno assistito Rider x i Diritti e gli assessori al Lavoro dei Comuni che hanno fatto da apripista degli accordi tra le parti in questa materia: Marco Lombardo (Bologna), Cristina Tajani (Milano), Andrea Bosi (Modena) e Claudio Diberardino (regione Lazio).

"Idealmente aderisco e credo - commenta Orlando - sia giusto garantire massima visibilità alla firma di oggi perché credo che costituisca una punto di riferimento molto importante e, mi auguro, possa anche costituire un precedente per compiere altri passi nella direzione che viene qui definita. Un ringraziamento va a tutte le organizzazioni sindacali e datoriali che hanno operato per il risultato di oggi e un riconoscimento particolare al protagonismo dei territori e degli amministratori che hanno fatto un po' da apripista nella definizione degli accordi in questa materia così importante".