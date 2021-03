FederlegnoArredo, domani final conference del progetto Eqwood

24 marzo 2021 a

Roma, 24 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Domani, 25 marzo, dalle ore 10 alle 12.30, si terrà l'evento digitale 'Challenging the future, managing the innovation', dedicato all'innovazione nel settore legno-arredo con la partecipazione di ospiti europei del settore. Si tratta della final conference del progetto Eqwood, cofinanziato dalla Commissione europea e dedicato alla nuova professione dell'innovation advisor per il settore legno-arredo, guidato da FederlegnoArredo e sviluppato insieme ad altri 9 partner europei tra istituzioni, università e centri di ricerca.

Il progetto Eqwood è stato avviato nel 2018 con lo scopo di contribuire allo sviluppo della capacità di innovazione e della competitività dell'industria europea del legno e del mobile, progettando nel dettaglio il curriculum di una nuova figura professionale, quella dell'innovation advisor, ovvero chi si occuperà di gestire la strategia complessiva di innovazione aziendale, unendo competenze digitali, di design thinking e di marketing, con continua attenzione al tema della sostenibilità, dell'eco-design e della gestione dell'innovazione.

"La figura dell'innovation advisor - spiega Nicolas Sangalli project specialist per i progetti europei di FederlegnoArredo - ha il compito di guidare in maniera sinergica la strategia di innovazione nelle diverse aree aziendali, anche facilitando l'incontro tra la domanda di innovazione dell'impresa e l'offerta di innovazione propria del mondo delle Università, dei centri di ricerca e delle tante startup, che possono portare un valore aggiunto integrato nei processi aziendali".

Il cuore dell'evento sarà un dialogo con 4 startup innovative del settore legno-arredo, provenienti da diversi paesi europei, per una panoramica sui cambiamenti in atto nei prodotti, nei processi e nelle relazioni con il cliente, ovvero dell'insieme di conoscenze, competenze e abilità che questa nuova figura deve avere. Nella tavola rotonda finale, interverrà fra gli altri il neo eletto presidente di Efic (Associazione europea delle imprese produttrici di arredamento) Edi Snaidero.

Il percorso formativo di Eqwood, on line, interattivo multimediale, da domani sarà offerto sia come full qualification, rivolto principalmente ai giovani che devono avviare la formazione da zero, sia come un insieme di moduli di apprendimento indipendenti rivolti allo sviluppo professionale continuo. L'intera offerta formativa è pianificata per essere accreditata, convalidata, presentata e, se possibile, trasferita nei sistemi di Formazione Tecnica e Professionale dei paesi europei.

Eqwood è sviluppato da un consorzio di partner composto da associazioni di rappresentanza e confederazioni di categoria del settore legno-arredo (FederlegnoArredo, Hungarian furniture association, Bbcwfi, Cci Lyon), alcuni enti di formazione (Woodwize, Itpio, Conform, Ipra) e un network di centri di ricerca e innovazione specializzati nel legno-arredo (Aidimme, Innovawood), con una consolidata esperienza nell'innovazione del settore e sui temi della mobilità formativa, sistemi di formazione duale, internazionalizzazione, competenze digitali e sviluppo della capacità imprenditoriale.