Musica: Accademia della Crusca auspica diffusione sempre più vasta di 'maestra'

Firenze, 24 mar. - (Adnkronos) - L'Accademia della Crusca si augura che il femminile "maestra" si faccia largo anche in ambito musicale per designare un direttore d'orchestra, "e non ci sono ragioni perché non si possa affermare". E' quanto afferma il linguista Paolo D'Achille, in un parere rilasciato dopo che sono pervenute alla secolare istituzione fiorentine molte domande sulle espressioni "direttrice d'orchestra" e "maestra del coro": sono corrette o è preferibile usare i nomi maschili anche quando si parla di donne che svolgono tali professioni? Sono entrambe corrette e da tempo attestate, risponde la Crusca.

"Di certo a bloccarne l'uso sta il fatto che per 'maestra' si intende prevalentemente l'insegnante delle scuole elementari e che quindi l'uso allocutivo del termine sia proprio soprattutto dell'età infantile - spiega il professore D'Achille - Così il suo impiego da parte di persone adulte che devono rivolgersi a musiciste (a volte più giovani di loro) sembra creare imbarazzo sia a chi lo dà sia a chi lo riceve. Ma non dovrebbe essere così: gli esempi duecenteschi, ad esempio, ci ricordano che anche la storia e la filosofia (ques''ultima personificata) erano considerate 'maestre'. E comunque anche il possibile richiamo alla maestra elementare dovrebbe suonare tutt'altro che offensivo: per molte persone la maestra delle scuole elementari resta tuttora la figura più autorevole (e cara) tra tutti i docenti, maschi e femmine, che hanno incontrato nel proprio percorso di studi. È certamente lei che ci ha fornito le nozioni fondamentali, su cui si appoggiano tutte le altre, e che ci ha insegnato le cose che abbiamo imparato davvero, tanto da non dimenticarle (e da non dimenticarla) più".