24 marzo 2021 a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Non ho intenzione di lasciare il gruppo nè di lasciare il partito. Non chiedo ruoli per me. Svolgere il compito di presidente del gruppo comporta grandi onori ma anche oneri, ti limita la libertà e questo l'ho sofferto in qualche passaggio, ogni tanto qualcosa mi è scappato ma sempre con spirto costruttivo. Ora riacquisto libertà di svolgere un ruolo politico nel Pd". Così Andrea Marcucci in conferenza stampa al Senato.