Calcio: Ulivieri, 'vaccino? Ho più di 80 anni ma ancora non è arrivato il mio turno'

Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - Il vaccino? “Non l'ho ancora fatto anche se ho più di 80 anni. Se mi hanno contattato? Ho chiesto al medico di famiglia, mi ha detto che mi avrebbe fatto sapere ma ancora non ho avuto risposte. Io voglio fare la fila, non voglio passare avanti a nessuno però onestamente ho un po' di paura perché ancora non è arrivato il mio turno”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori.