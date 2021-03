Piramal Pharma Solutions stipula un accordo quadro per la fornitura di servizi con Plus Therapeutics, Inc.

24 marzo 2021 a

- La sede del lavoro sarà lo stabilimento di sviluppo e manufacturing di Piramal Pharma Solutions a Lexington, Kentucky

- L'accordo comprende i lavori sul farmaco RNL-Liposome Intermediate di Plus Therapeutics

MUMBAI, India, 24 marzo 2021 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions (PPS), azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) di Piramal Pharma Limited (PPL), ha annunciato oggi che la società ha stipulato un accordo quadro per la fornitura di servizi con Plus Therapeutics, Inc. in base al quale Piramal presterà servizi connessi a sviluppo, produzione e fornitura del farmaco RNL-Liposome Intermediate di Plus Therapeutics.

L'accordo include il trasferimento di metodi analitici, lo sviluppo di metodi microbiologici, il trasferimento e l'ottimizzazione dei processi, la produzione di farmaci intermedi e gli studi di stabilità. Il trasferimento sarà effettuato presso lo stabilimento di produzione farmaci di PPS a Lexington, Kentucky. Le due società prevedono che l'accordo condurrà a ulteriori contratti per forniture mediche e commerciali per il farmaco nella fase di sviluppo appropriata.

Il sito di Lextington di PPS è riconosciuto come leader nordamericano nella formulazione, sviluppo e manufacturing di farmaci parenterali sterili. Lo stabilimento di Lexington è in grado di sostenere lo sviluppo di farmaci di nuove entità chimiche (NCE), generici e molecole che potrebbero seguire il percorso normativo 505(B)(2).

Peter DeYoung, CEO di Pharma Solutions, Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con Plus Therapeutics. Riteniamo che questo sia l'inizio di una relazione lunga, collaborativa e reciprocamente vantaggiosa che ci permetterà di raggiungere il nostro obiettivo di fondo: ridurre il peso della malattia sui pazienti."

"Questo accordo rappresenta un'altra importante pietra miliare per Plus, dato che lavoriamo per promuovere lo sviluppo degli RNL come nuova opzione di trattamento per i pazienti a cui è stato diagnosticato il glioblastoma" ha dichiarato Marc Hedrick M.D., Presidente e Chief Executive Officer di Plus Therapeutics. "Il team di PPS ha le conoscenze, l'esperienza e la competenza per sostenere le nostre esigenze, sia ora che in futuro, man mano che procediamo verso l'approvazione regolatoria per gli RNL."

Informazioni su Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per test clinici, fornitura commerciale di principi attivi e forme farmaceutiche finite. Offriamo anche servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi altamente potenti e coniugati farmaco-anticorpo, riempimento/finitura sterile con e senza contenimento e farmaci solidi efficaci per via orale. La nostra capacità come fornitori di servizi integrati e la nostra esperienza con varie tecnologie ci consentono di servire aziende innovative e generiche in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito: www.piramalpharmasolutions.com | Social Media: Twitter, LinkedIn

Informazioni su Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL), una controllata di Piramal Enterprises Limited, offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso capacità di produzione end-to-end in 14 stabilimenti globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL comprende: Piramal Pharma Solutions, un'azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto (CDMO); Piramal Critical Care, un'azienda di farmaci generici complessi per uso ospedaliero; e l'azienda Consumer Healthcare che vende prodotti da banco in India. Inoltre, ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell'oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. A ottobre 2020 PPL ha ricevuto dal Gruppo Carlyle il 20% degli investimenti per la crescita strategica.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito web: www.piramal.com | Social Media: Facebook,Twitter, LinkedIn

Informazioni su Plus Therapeutics, Inc.

Plus Therapeutics (Nasdaq: PSTV) è una società farmaceutica di fase clinica il cui portafoglio di radioterapia è concentrato su radionuclidi incapsulati in nanoliposomi mirati a diversi tipi di tumore. Il cuore dello sviluppo farmaceutico della società è una piattaforma di nanotecnologia unica, progettata per riformulare, distribuire e commercializzare più farmaci mirati ai tumori rari e ad altre malattie. La piattaforma è progettata per facilitare nuovi approcci di somministrazione e/o formulazioni di farmaci iniettabili sicuri ed efficaci, migliorando potenzialmente la sicurezza, l'efficacia e la convenienza per pazienti e operatori sanitari. Ulteriori informazioni sono disponibili su PlusTherapeutics.com e ReSPECT-trials.com.

