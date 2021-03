A.Saudita: Renzi, 'non c'è alcun conflitto interessi'

24 marzo 2021 a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Non c'è alcun conflitto d'interesse. L'unico interesse in conflitto di qualcuno che vorrebbe io smettessi di parlare dell'Italia... L'attività parlamentare è compatibile con quella di uno che va a fare iniziative all'estero, su questi temi è tutto perfettamente in regola e legittimo". Così Matteo Renzi ai cronisti sui rapporti con l'Arabia Saudita. "Mohammad Bin Salman? È un mio amico e che sia il mandante dell'omicidio Kashoggi lo dite voi. L'amministrazione Biden non ha sanzionato Bin Salman".