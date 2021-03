Covid: Turba (Regione Lombardia), 'necessarie unità e collaborazione istituzionale'

24 marzo 2021 a

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - "Oggi è il momento dell'unità e della leale collaborazione istituzionale perché abbiamo da sconfiggere l'unico grande nemico, il maledetto virus. Dopo un anno durissimo riusciamo a intravedere una luce in fondo al tunnel ma è proprio adesso che serve un ulteriore sacrificio da parte di tutti, perché c'è l'assoluta necessità di vaccinare il più alto numero di persone nel minor tempo possibile. Proprio per questo è importante avere un hub immediatamente disponibile, come sarà quello di Villa Erba pronto molto probabilmente già dai primi giorni di aprile, così da poter mettere in sicurezza i cittadini comaschi". Lo dichiara Fabrizio Turba, sottosegretario della Regione Lombardia con delega ai rapporti con il Consiglio regionale.

"In Regione Lombardia siamo concentrati per raggiungere questo importante obiettivo, con la stessa determinazione e impegno i nostri sindaci ogni giorno si stanno prodigando per sostenere i loro concittadini. Uniti sono sicuro che ce la faremo", aggiunge.