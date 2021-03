Covid: la star di Bollywood Aamir Khan positiva al virus** (2)

24 marzo 2021 a

(Adnkronos) - I cinema di tutta l'India avevano riaperto a pieno regime a febbraio, ma Mumbai è stata costretta a ridimensionare le presenze in sala al 50% a causa dell'aumento dei casi. Complessivamente, l'India sta registrando quasi 50mila nuovi casi al giorno e solo mercoledì ci sono stati 275 decessi.

Se l'ondata continua, potrebbe influenzare una serie di grandi uscite di biglietti in programma, tra cui 'Sooryavanshi', con Akshay Kumar, Ranveer Singh e Ajay Devgn, 'Radhe: Your Most Wanted Bhai', con Salman Khan, e 'Marakkar: Lion of the Arabian Sea', interpretato da Mohanlal, che dovrebbero essere distribuiti nelle prossime settimane.