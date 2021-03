Calcio: Iachini, 'vogliamo rendere Commisso orgoglioso di noi'

24 marzo 2021 a

Firenze, 24 mar. - (Adnkronos) - "Il presidente l'ho sentito, c'è un ottimo rapporto tra noi, mi dispiace che stia vivendo questo momento di difficoltà perché merita soddisfazioni e ben altri risultati. Faremo di tutto per dargli serenità e tranquillità, come a tutti i nostri dirigenti. Vogliamo portarlo ad essere orgoglioso di noi". Lo dice Beppe Iachini nel corso di un'intervista al sito ufficiale della Fiorentina dopo il suo ritorno sulla panchina viola. Ai tifosi dico che sono tutto per me -aggiunge Iachini-. Sono sempre stato legatissimo alla tifoseria viola, ci mancano. E andremo in campo per dar loro soddisfazione e farli sentire orgogliosi di noi".