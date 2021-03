Covid: Baldini (Fi), 'non lavoriamo in sicurezza, vaccinare parlamentari'

24 marzo 2021 a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Vaccinare i parlamentari, perché non si lavora in sicurezza. Lo ha chiesto al presidente della Camera, Roberto Fico, la deputata di Forza Italia Maria Teresa Baldini, dopo aver ricordato le assenze registrate in commissione di Vigilanza Rai perché alcuni componenti sono in quarantena e aver lamentato il non coretto uso delle mascherine.

"Perché -ha affermato- le vaccinazioni non vengono fatte? Perché hanno un costo? Noi non lavoriamo in sicurezza". "Le vaccinazioni -ha replicato Fico- si fanno in base al piano vaccinale che è stato preparato". "E' questione di sicurezza, non lavoriamo in sicurezza", ha ribattuto Baldini. "Sì -ha ripreso la parola il presidente- come per tante categorie".