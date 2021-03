24 marzo 2021 a

a

a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "La Lombardia si deve far aiutare. Chiedo che Curcio e Figliuolo vadano in Lombardia a rimettere ordine, insieme ai sindaci di ogni colore politico". Lo ha affermato il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano, ospite di 'Porta a Porta' in onda questa sera.