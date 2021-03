Lombardia: Consiglio regionale e Anci siglano accordo per favorire ripresa (2)

24 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Il progetto promosso da Consiglio regionale e Anci Lombardia è rivolto ai Comuni lombardi, alle Unioni dei Comuni, alle Comunità Montane, alle province lombarde e alla Città metropolitana.

L'accordo è finalizzato ad attivare processi partecipativi che prendano spunto direttamente dalle esigenze e dalle richieste dei territori e degli enti locali, con particolare attenzione alle nuove necessità e agli effetti prodotti dall'emergenza pandemica causata dal Covid-19. Obiettivo principale sarà quelli di far crescere nei rispettivi enti competenze in grado di attivare efficacemente le relazioni internazionali necessarie per cogliere le opportunità europee della programmazione 2021-27 e del pacchetto connesso al Recovery Fund, facendo tesoro anche dell'esperienza dei Seav (Servizi Europa d'Area Vasta) già sviluppata da Anci Lombardia.

Questo accordo fa seguito al protocollo d'intesa tra Consiglio regionale della Lombardia e Anci Lombardia sottoscritto il 21 novembre 2018, nel quale si conveniva di promuovere e sviluppare, tra le altre, iniziative congiunte nell'area della formazione e della comunicazione finalizzate a un maggior coinvolgimento e informazione degli amministratori locali nei processi legislativi e decisionali regionali.