Covid: Marrocco (Fi), 'da Draghi evidente discontinuità'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - “L'intervento del presidente Draghi oggi in Parlamento segna un'evidente discontinuità nel metodo e nel merito rispetto agli interventi, troppe volte fumosi e approssimativi, ai quali eravamo stati abituati negli ultimi anni. Bene il passaggio sulla riapertura delle scuole anche in zona rossa, una proposta che va nella giusta direzione, auspicata da Forza Italia e che rappresenta una prima importante risposta alle famiglie e ai più piccoli. Fondamentale l'attenzione riservata al piano vaccini, per uniformare l'approccio delle Regioni e arrivare preso a inoculare 500mila dosi al giorno". Lo afferma Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia.