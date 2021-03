Monza: 16enne alla guida di un'auto non si ferma all'alt, inseguito e denunciato

25 marzo 2021 a

Milano, 25 mar. (Adnkronos) - Un ragazzo di 16 anni alla guida dell'auto della madre non si è fermato a un posto di blocco ed è stato inseguito dai carabinieri da Meda (Monza) fino a Milano. L'episodio è successo domenica pomeriggio: con lui, in macchina, c'erano due donne peruviane di 41 e 19 anni.

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Seregno lo hanno inseguito fino in via Fermi, a Milano, dove l'auto è stata bloccata, in collaborazione con altre pattuglie di Desio e dei carabinieri di Nova Milanese. Il 16enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sia lui che la madre sono stati multati con una sanzione da oltre 8mila euro.