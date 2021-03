OSS. EUROBET: Italia favorita nelle qualificazioni mondiali

25 marzo 2021 a

(Roma 25 marzo 2021) - Roma 25 marzo 2021 – Il campionato che sembra indirizzato verso la fine del dominio bianconero a favore dell'Inter si ferma per lasciare spazio alla prima partita delle qualificazioni per il torneo mondiale che si svolgerà in Qatar tra il 21 novembre e il 18 dicembre 2022.

Secondo i dati raccolti dall'Oss. Eurobet (www.eurobet.it) vi è attesa per la nostra nazionale e decisamente molta fiducia se si pensa che ben il 97% si aspetta una vittoria contro l'Irlanda del Nord ed i risultati esatti più giocati sono nell'ordine 3-0, 3-1, 2-0, tutte vittorie azzurre con più di un gol di scarto.

Tra i marcatori più attesi al primo posto troviamo il laziale Ciro Immobile, non a caso il primo italiano nella classifica dei capocannonieri del campionato, seguito da Insigne e dal bianconero Chiesa, uno dei pochi juventini a non aver deluso in questa stagione.

Decisamente elevate le possibilità che sia l'Italia a qualificarsi alle fasi finali, ci crede il 98% dei tifosi, un quasi obbligo dopo la bruciante delusione per la mancata partecipazione ai mondiali in Russia. La residua speranza la possono coltivare gli svizzeri con un 1% di scelte.

Per l'Osservatorio Eurobet negli altri gruppi le nazionali che sembrano avere le maggiori possibilità sono il Belgio e la Francia con il 98%, la Germania con il 97%, il Portogallo con il 95% e la Spagna con il 94%. Favorita con il 78% delle scelte anche l'Inghilterra ma nel suo girone la Polonia conquista il 19% degli appassionati.

Sotto il 70% delle preferenze le favorite degli altri gironi, l'Olanda ha il 69% nel gruppo G a fronte del 14% della Turchia, la Croazia sembra poter prevalere sulla Russia con il 64% versus il 24%. Decisamente il Gruppo più in bilico dovrebbe essere quello F, con il 55% delle scelte che premiano la Danimarca mentre il 43% privilegia l'Austria. La parola adesso passa al campo e dopo queste prime tre giornate di scontri sarà già possibile vedere se i pronostici saranno confermati

