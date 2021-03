25 marzo 2021 a

Firenze, 25 mar. - (Adnkronos) - Toscana in zona rossa? "Direi proprio di no: siamo a 248 nuovi casi su 100mila abitanti, e abbiamo un Rt di 1,09-1,10, quindi siamo in zona arancione". Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, intervenendo a 24Mattino su Radio24, rispondendo al conduttore Simone Spetia che gli chiedeva se domani per la Toscana sarà dichiarata la zona rossa