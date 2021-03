Pd: Letta partecipa a incontro S&D in vista del Consiglio europeo

25 marzo 2021 a

Roma, 25 mar (Adnkronos) - Enrico Letta sta partecipando alla riunione dei socialisti europei in vista del prossimo Consiglio Ue. "Prendere parte al pre-EuSummit della nostra famiglia politica come nuovo leader del @pdnetwork sette anni dopo la mia ultima presenza. Grazie @antoniocostapm per la tua leadership in questo semestre europeo. #EUCO", ha scritto su Twitter lo stesso segretario del Pd.

Anche Paolo Gentiloni, sempre su Twitter, ha salutato Letta: "Benvenuto caloroso a @EnricoLetta nell'incontro dei socialisti e democratici che precede il Consiglio Europeo", ha scritto il commissario Ue pubblicando la foto dei leader collegati on line.