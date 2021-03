Pd: Biti, 'un onore essere eletta vice presidente Gruppo Senato'

25 marzo 2021 a

Roma, 25 mar (Adnkronos) - “Stamani ho avuto l'onore di essere stata eletta vicepresidente del Gruppo dei Senatori Pd. Grazie alla presidente Simona Malpezzi per aver fatto il mio nome e grazie soprattutto alle mie colleghe e ai miei colleghi, che hanno votato la composizione dell'Ufficio di Presidenza all'unanimità". Lo dice la senatrice Caterina Biti.

"Avverto forte la responsabilità, soprattutto in un momento così difficile; non mancherà anche questa volta il mettermi al servizio del gruppo e del Partito Democratico per provare ogni giorno a fare del nostro meglio per il Paese. Io ce la metterò tutta, con entusiasmo e libertà, come ho sempre fatto da tre anni a questa parte", aggiunge la Biti.