Covid: Gubian (Aria), 'no portale Poste all'inizio perché mancavano servizi'

25 marzo 2021 a

a

a

Milano, 25 mar. (Adnkronos) - Il portale di Poste all'inizio non era in grado "implementare" le richieste per gestire le prenotazioni in Lombardia e "la prima volta che è stata fatta una valutazione, mancavano dei servizi: gestione magazzino, gestione inviti e anamnesi". E' per questo, secondo l'amministratore unico di Aria, Lorenzo Gubian, in Commissione al Pirellone, che non si è scelto subito il portale di Poste. "Si rischiava il click day, e non avendo avuto un ritorno da parte loro non è stato possibile aderire alla convenzione nazionale".